Cała Polska wita amerykańskich żołnierzy!

reklama

źr. zdj. Twitter/MON_GOV_PL reklama

W kilkunastu polskich miastach odbyły się dziś pikniki "Bezpieczna Polska" pod honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej.

Wystawy sprzętu wojskowego, koncerty, pokazy musztry paradnej czy poczęstunek grochówką to tylko część atrakcji, na jakie mogli liczyć uczestnicy uroczystości w szesnastu polskich miastach, głównie wojewódzkich. Podczas pikników można było obejrzeć na telebimie oficjalne powitanie amerykańskich żołnierzy w Żaganiu. W uroczystościach w Lubuskiem uczestniczyli premier Beata Szydło oraz szef MON, Antoni Macierewicz.

Żołnierze amerykańskiej 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej (ang. Armored Brigade Combat Team, ABCT) z 4. Dywizji Piechoty w Fort Carson w stanie Kolorado przybywają do Polski od tygodnia. W sumie będzie to ok. 3,5 tys. ludzi, ponad 400 pojazdów gąsienicowych i ponad 900 kołowych, w tym 87 czołgów Abrams, 18 samobieżnych haubic kal. 155 mm Paladin, ponad 400 samochodów humvee i 144 bojowe wozy piechoty Bradley.

Od lutego żołnierze i sprzęt z brygady rozpoczną dyslokację w regionie, aby ćwiczyć wspólnie z europejskimi sojusznikami. Stacjonować będą w Żaganiu, Świętoszowie, Skwierzynie i Bolesławcu.

Amerykańskie brygady będą przebywać w Polsce i innych krajach naszego regionu rotacyjnie, a dzieje się to w ramach operacji Atlantic Resolve. To realizacja postanowień z lipcowego szczytu NATO w Warszawie Jednostki mają zmieniać się co dziewięć miesięcy.

ajk/Fronda.pl

14.01.2017, 17:35