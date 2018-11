Były wiceprezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej zatrzymany przez CBA

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej prokurator ogłosi im zarzuty. Dotyczą one między innymi nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej Polskiemu Związkowi Piłki Siatkowej. Członkowie władz Polskiego Związku Piłki Siatkowej z zatrzymanymi osobami, które świadczyły różnego rodzaju usługi, zawarli umowy związane z organizacją Mistrzostw Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn Polska 2014 r., które zawierały zawyżone ceny usług w relacji do ich rynkowej wartości. W związku z tymi umowami wystawiane były także faktury VAT poświadczających nieprawdę co do okoliczności mających znaczenie prawne.