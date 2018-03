Były wiceminister usłyszał zarzuty. Nie trafi do aresztu, bo...

Białostocka Prokuratura Okręgowa przedstawiła byłemu wiceministrowi finansów w rządzie Donalda Tuska, Jackowi K., dwa zarzuty niedopełnienia obowiązków służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla innych osób w łącznej kwocie ponad 21 mld zł.

K. nie przyznał się do zarzuconych mu czynów, natomiast prokurator podjął decyzję o zastosowaniu wobec byłego wiceministra poręczenia majątkowego na kwotę 500 tys. zł, a także nakaz powstrzymania się od działalności związanej z udzielaniem porad i konsultacji w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych oraz zakładów wzajemnych.

Dziś rano, na polecenie Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, CBA zatrzymało Jacka K., byłego wiceministra w rządzie PO-PSL, w związku z tzw. aferą hazardową, w wyniku której Skarb Państwa miał stracić 21 mld zł.

"Zarzuty mają związek z rejestrowaniem tysięcy automatów do gry o niskich wygranych, tzw. jednorękich bandytów. Maszyny pozwalały na grę o wysokie stawki, mimo że prawo zezwalało na jednorazowe wygrane o wartości kilkudziesięciu złotych. Straty z tego tytułu ponosił Skarb Państwa, do którego nie trafiały należne podatki. Zyskiwali właściciele automatów. Z tytuły tych gier użytkownicy automatów płacili podatek tylko jako miesięczny ryczałt w kwotach od 80 do 180 euro, podczas gdy winni byli płacić podatek w wysokości 45 % przychodów"- poinformował dziś Bogdan Święczkowski, I Zastępca Prokuratora Generalnego i Prokurator Krajowy.

W toku śledztwa ustalono, że Jacek K., podczas pełnienia funkcji wiceministra finansów, ignorował informacje o nierzetelności badań technicznych, koniecznych przy rejestracji automatów. Ówczesny zastępca ministra finansównie zlecił koniecznej kontroli, czego skutkiem była sytuacja, w której oficjalnie działały automaty, które nie powinny być nigdy zarejestrowane. W ocenie Prokuratury Krajowej, Jacek K. działał dla osiągnięcia korzyści majątkowych, przez co nie dopełnił obowiązku nadzoru nad realizacją zadań, które nakładała na niego ustawa o grach i zakładach wzajemnych,

yenn/bialystok.po.gov.pl, Fronda.pl