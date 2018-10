Były szef OSTRO o Schetynie!!! 'Mentalnie i moralnie zdegradowany'

NEWS!!! Były szef G. Schetyny, wojewoda wrocławski J. Muszyński, dziś publicznie odcina się od lidera PO, nazywając go człowiekiem "mentalnie zdegradowanym"! A także apeluje o to, by nie głosować na Koalicję Obywatelską. Przeczytajcie i...PODAJCIE DALEJ! 😉 pic.twitter.com/rk0pDnT38T