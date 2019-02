Były szef NATO: Białorusi grozi wojna i aneksja

Stanislaw znad Dunajca 22.2.19 15:00

W badaniach autosomalnego DNA Ralpha i Cooka okazało się, że Polacy mają niezwykle wysoką genetyczną wspólnotowość DNA swoich współobywateli.

Na ilustracji szerokością kół oznaczono ilość współdzielonych przez Polaków segmentów DNA od swoich przodków. Ich ilość świadczy o genetycznej zwartości naszych obywateli. Ale, co ciekawe, równocześnie, jak przystało na ojczyznę Słowian, Polacy mają szczególnie dużo wspólnoty genetycznej z innymi, sąsiednimi krajami, blisko poziomu rodzinnej, krajowej tożsamości:

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/polish_ibd_ralph.jpg

Ale zauważamy, że zachodnia Ukraina i Białoruś określona jest równie duzym kołem, co oznacza że łaczy nas prawie taka sama zwartość genetyczna naszych z nimi przodków, jak i Polaków wenątrz Polski.



I dla porównania - jak to jest z Polską na tle innych krajów europejskich?

Patrzmy i porównujmy ilustrację Polaków i Włochów: małe krążki mówią, jak tamci mało mają wspólnoty genetycznej z sobą. Polska, Serbia i Szwecja mają najbardziej spokrewnioną z sobą i sąsiednimi krajami jednorodną ludność. Przeciwnie, Włosi, Francuzi i Wyspiarze brytyjscy mają z sobą i ludnością innych krajów Europy mało wspólnego; są jakby zlepkiem wielu niespokrewnionych grup napływowej ludności. Wyglądają, w porównaniu z krajami bardziej na wschód, jak mało rodowici Europejczycy,!

http://www.tropie.tarnow.opoka.org.pl/images/ibd_eur_ralph.jpg

To wszystko - do przemyślenia - z kim powinniśmy bardziej trzymać!!