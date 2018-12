Były szef MSZ ostrzega: Kiedyś Bałtyk był morzem szwedzkim, teraz może być rosyjskim

„Odkąd rozpoczęła się agresja Rosji na Ukrainę w 2014 roku było wiadomo, że będzie dalszy atak, było tylko pytanie kiedy […] Plan Putina jest jasny - chce doprowadzić do destabilizacji Ukrainy” - mówił w były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski.

„Jeśli most Kerczeński jest broniony przez rosyjskie siły, to i w przypadku Nord Stream 2 Rosja też może pilnować swojej inwestycji i doprowadzać do obecności wojsk na Bałtyku. Tak jak kiedyś Bałtyk był morzem szwedzkim, tak teraz może być rosyjskim”.