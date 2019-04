Były senator PO zatrzymany przez CBA

Po doprowadzeniu Eryka S. do Prokuratury Regionalnej w Krakowie prokurator ogłosił mu zarzuty działania w okresie od 2013 roku do czerwca 2015 roku w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw, polegających m.in. na wyłudzeniu dotacji publicznej na realizację projektu pn. „Energooszczędna i wysokowydajna linia do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych” oraz wyłudzeniu zwrotu podatku VAT.