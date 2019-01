Były rzecznik MON Bartłomiej M. w rękach CBA

zame 28.1.19 9:28

Za PO kradli i byli kryci. Bo jeden złodziej na drugiego miał haka. Jak kradną w obozie rządzącym to są łapani i napiętnowani. A u was w PO do czegoś takiego by nie doszło. Murem stali byście za własnym złodziejem bo jak by zaczął gadać to połowę z PO trzeba by zamknąć. A kto jak nie PO darła mordę ABW zlikwidować. Przypomnę Gawłowskiego . Dalej jest we władzach PO. A pani różnicy nie widzi. Kto pani płaci za te skandaliczne wpisy , które pani wypisuje. Jeśli w PiS kradną. Wy POwcy jesteście nie reformowalni. Wyznajecie starą komunistyczną zasadę. Jak cię złapią za rękę to macie powiedzieć , że to nie wasza ręka