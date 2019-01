Były rzecznik MON Bartłomiej M. i Mariusz Antoni K. z zarzutami

OnucąGoNakryjAntoniTwójciOn 29.1.19 15:53

O Święty Antoni! Nie może to być... Taki młodzianek, grzecznie uczesany i z medalem Virtuti Malversati na jeszcze słabo zarośniętej piersi... Onże miałby co złego uczynić?! A gdzie jest młodzianka tego Ojciec Chrzestny pan Antoni MONcierewicz? Kierownictwo Zakładu Lecznictwa Zamkniętego powinno jak najpilniej wydać panu Antoniemu zgodę na opuszczenie kaftana i zajęcie się tuleniem młodzianka, tak dotkliwie posądzanego! Któż lepiej zdoła ukoić Bartusiowi szloch niewinności i krynicę szczerych łez osuszyć, niźli Pan Antoni, któren go osobiście na adiutanta wybrał i generalicją bawić się pozwalał, jak na chłopca przystało w wieku zainteresowania żołnierzykami.