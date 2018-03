Były prezydent Francji: To zła polityka Obamy sprowokowała Putina

Były prezydent Francji Francois Hollande w wywiadzie udzielonym dla Le Monde powiedział, że agresja Putina – nasilenie wojny w Syrii i rozpętanie konfliktu na Ukrainie – zostały sprowokowane przez niezdecydowaną i pokojową politykę byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy.

Hollande uważa, że w 2013 roku, gdy Obama odmówił amerykańskiej interwencji wojskowej w Syrii nie tylko dyktator Baszszar al-Asad zdał sobie sprawę, że „wszystko jest dozwolone”, ale także Władimir Putin „dostrzegł, że może zaanektować Krym i zdestabilizować wschodnią część Ukrainy bez ryzyka żadnych odwetów, z wyjątkiem sankcji”.

Innymi słowy, Obama chciał pokoju, ale własnym niezdecydowaniem sprowokował wojnę i doprowadził do wielkiego rozlewu krwi.

Jak zauważa Hollande, w sierpniu 2013 r., po użyciu broni chemicznej przez reżim Asada we Wschodniej Gucie, Stany Zjednoczone, zamiast wysłać żołnierzy do Syrii, wolały prowadzić negocjacje na temat niszczenia syryjskiej broni chemicznej z Rosją i społecznością międzynarodową. A Francja „podążyła za Stanami Zjednoczonymi”. Ale Putin oszukał Obamę. Baszszarowi al-Asadowi udało się zachować broń chemiczną, której nadal używa, aczkolwiek bardziej tajnie.

Wtedy to Putin zrozumiał, że wszystko mu wolno. Zdał sobie sprawę, że każda agresja nie doprowadzi do poważnych konsekwencji dla Rosji i dla niego osobiście. Odwrotnie, zachęca go polityka pokojowa Zachodu. To stało się przyczyną nasilenia rosyjskiej agresji hybrydowej i wojskowej.

„Zachód musi zdać sobie sprawę z tego, jakie jest niebezpieczeństwo. Musimy rozmawiać z Putinem, możemy przypominać sobie historyczne relacje między Francją i Rosją. Ale to nie jest powód, aby pozwolić mu iść do przodu i nie reagować w żaden sposób. Pozycja Donalda Trumpa jest niezrozumiała i nieprzewidywalna, dlatego to Francja, Europa i NATO powinny zacząć działać”

„W ciągu ostatnich lat Rosja aktywnie się zbroi. Jeśli Rosja nam grozi, musimy grozić Rosji”

mod/Jagiellonia.org