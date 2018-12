Były premier Wielkiej Brytanii: Trzeba wycofać się z Brexitu. I to natychmiast!

John Major, były premier Wielkiej Brytanii jest zdania, że rząd Theresy May powinien niezwłocznie wycofać notyfikacje w sprawe Brexitu, ponieważ jest to niezbędne, aby umożliwić „poważną i głęboką refleksję” zarówno w parlamencie, jak i w społeczeństwie.

Przypomnijmy, że szefowa brytyjskiego rządu odłożyła zaplanowane pierwotnie na wtorek głosowanie w Izbie Gmin, dotyczące umowy w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Premier May obawiała się dotkliwej porażki. W ocenie Agencji Reutera, otwiera to różne możliwości: od opuszczenia Wspólnoty bez umowy, aż po porozumienie dosłownie w ostatniej chwili czy nawet kolejne referendum.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w poniedziałek, że rząd brytyjski może jednostronnie wycofać wniosek o wyjście z Unii Europejskiej. Oznaczałoby to pozostanie Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej na niezmiennych warunkach dotyczących statusu państwa członkowskiego.

Były brytyjski premier, konserwatysta John Major oświadczył, występując w think tanku w Dublinie, że proces brexitu należy zatrzymać w trosce o spokój na rynkach finansowych oraz pomyślność ekonomiczną Brytyjczyków. Co więcej, należy zrobić to w trybie natychmiastowym.