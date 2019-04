Były premier o abp. Głódziu: Powinien walczyć z alkoholizmem, a nie z nauczycielami

Jarosław Leśny 24.4.19 9:02

Ależ on się leczy, być może nieskutecznie, ale stara sie chłop ostatnio. A to,że się miesza bardziej do polityki niż do spraw Bożych, to taki trend, taki przymus by władza nie szczedzila pieniążków, tak jak pewnemu redemptoryscie nie żałuję.

Rączka rączkę myje. Taki biznes Panie Cimoszewicz.

Ludzie muszą kojarzyć Polski Kościół z odpowiednią partią, to ma się utrwalić w świadomości. Smutne ale prawdziwe.