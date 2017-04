Były poseł Nowoczesnej ostro o Petru: Skończy jak Palikot!

reklama

Lider Nowoczesnej, Ryszard Petru nie ma ostatnio najlepszej passy. Kilku posłów przeszło z jego ugrupowania do Platformy Obywatelskiej, Jeden z nich w dość ostrych słowach wypowiedział się o sytuacji w Nowoczesnej i politycznej przyszłości Ryszarda Petru.

"Oblepiła go duża grupa potakiwaczy. Jeżeli Ryszard Petru nie przejrzy na oczy i dalej będzie słuchać tylko klakierów, to prędzej czy później będzie oznaczać śmierć. Bo tak w polityce zawsze kończy się słuchanie klakierów. Polityk musi dopuszczać do siebie niewygodne opinie. Powinno być ich nawet więcej niż tych pochlebnych, bo dzięki temu polityk twardo stąpa po ziemi. Tymczasem dzisiaj Ryszard Petru i jego otoczenie chodzą nad ziemią"- powiedział w rozmowie z portalem Onet.pl poseł Grzegorz Furgo. W ocenie byłego posła Nowoczesnej lider opozycji jest tylko jeden i to na pewno nie Ryszard Petru, choć tak mu się wydaje...

"On myśli, że walczy w wadze ciężkiej. A w wadze ciężkiej poza Kaczyńskim jest wyłącznie Grzegorz Schetyna. To jedyny człowiek, który dziś jest w stanie zmierzyć się z Kaczyńskim i wygrać. Polityka to umiejętna gra między politykami i mediami. Tyle że to właśnie musi być gra, a nie główny cel bycia w polityce."- stwierdził Furgo. Parlamentarzysta krytycznie ocenia również częste briefingi prasowe Nowoczesnej.

"Nie można działać od konferencji prasowej do konferencji prasowej. Bo to nie jest polityka, tylko PR i bujanie własnych wyborców. Briefingi i konferencje prasowe czy występy w mediach powinny być dodatkiem do polityki. A dzisiaj w Nowoczesnej głównym celem jest pilnowanie tzw. stolika dziennikarskiego w Sejmie"- tłumaczy polityk. Zdaniem byłego posła Nowoczesnej, Ryszard Petru- jeśli nie zmieni sposobu uprawiania polityki-ma szansę podzielić los Janusza Palikota.

"W polskim nazewnictwie było dwóch facetów, którzy poszli ta drogą – Janusz Palikot i Ryszard Petru"- stwierdza Grzegorz Furgo, jednocześnie wyrażając nadzieję, że w Nowoczesnej "nastąpi otrzeźwienie" i nie podzieli ona losu partii Janusza Palikota.

yenn/Onet.pl, Telewizja Republika, Fronda.pl

