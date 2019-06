Były podwładny Macierewicza o filmie Vegi. Mocny głos

– To obrzydliwe i prymitywne, co robi pan Patryk Vega. Ten człowiek mieni się reżyserem?! Skoro jest tak obiektywny to mam nadzieję, że pokaże w filmie jurnego Stefana (chodzi o Stefana Niesiołowskiego – red.) czy polityków wciągających nosem. Moim mentorem był premier Jan Olszewski, który powtarzał, że małpa może zrobić wszystko, ale nie może obrazić. Bardzo dobrze znam pana ministra Antoniego Macierewicza. Ma żonę, córkę, to stuprocentowy facet. To wszystko to przejaw frustracji pana Vegi i jego kosmatych myśli – mówi w rozmowie z „Super Expressem” poseł PiS Bartosz Kownacki, były zastępca Macierewicza, kiedy ten był szefem MON.