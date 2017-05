Były mąż Schmidt podejrzewał jej zdradę z Petru już dawno

reklama

"Od początku kadencji słyszałem, że hotel sejmowy jest najlepszym miejscem do mieszkania w Warszawie" - mówi były mąż posłanki Nowoczesnej Joanny Schmidt, dodając, że romans Schmidt z Petru podejrzewał już dawno.

Były mąż posłanki Paweł Schmidt powiedział dla "Super Expressu":

"To bajka, że zainteresowali się sobą w październiku. Od początku kadencji słyszałem, że hotel sejmowy jest najlepszym miejscem do mieszkania w Warszawie. We wrześniu dowiedziałem się, że moja żona od trzech miesięcy nie mieszka już w hotelu sejmowym. Wszystko wskazuje na to, że zainteresowali się sobą długo wcześniej. Myślę, że to kolejny etap w karierze politycznej mojej byłej żony".

Przypomnijmy, że Joanna Schmidt informowała ostatnio o tym, że Ryszard Petru jest w trakcie rozwodu ze swoją żoną. Na łamach naszego portalu publikowaliśmy zdjęcia, kiedy Petru pojawiał się publicznie w trakcie Marszu Wolności w towarzystwie Joanny Schmidt.

krp/Super Express, Fronda.pl

10.05.2017, 19:00