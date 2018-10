Były lider młodzieżówki AfD 'wybiela' Hitlera! 'Każdy polityk by tak postąpił'

Młody niemiecki polityk, Lars Steinke, były lider młodzieżówki populistycznej, skrajnie prawicowej partii AfD wypowiedział skandaliczne i szokujące słowa na temat II wojny światowej. Steinke usprawiedliwiał atak III Rzeszy na Polskę.

Zdaniem niemieckiego polityka, historia dotycząca ataku Niemiec na Polskę jest fałszowana, natomiast Adolf Hitler został... "zmuszony" do napaści!

"Każdy inny polityk postąpiłby tak jak Hitler"- ocenił były szef młodzieżówki AfD. Jak informuje Deutsche Welle, Lars Steinke wypowiedział te słowa podczas prywatnej rozmowy z kolegami. DW dowiedziało się o wszystkim od informatorów z partii.

Steinke nie kryje się zresztą ze swoją miłością do Adolfa Hitlera. Wcześniej, we wpisach na Facebooku krytykował Clausa Schenka von Stauffenberga, inicjatora zamachu na przywódcę III Rzeszy niemieckiej z 1944 r. Były już lider młodzieżówki AfD nazwał spiskowca "zdrajcą" i "tchórzem". Przywódcą młodzieżówki był do sierpnia tego roku. Stracił tę funkcję po tym, jak opinia publiczna dowiedziała się o wspomnianych wyżej postach na portalu społecznościowym.

yenn/DW.com, Fronda.pl