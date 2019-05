Były komuch Kwaśniewski porównuje PiS do PZPR. Co za absurd!

- W Polsce służby na rzecz państwa i w imieniu państwa podejmują działania, które są nie do zaakceptowania - ocenił były prezydent, odnosząc się do zatrzymania Elżbiety Podleśnej pod zarzutem znieważenia uczuć religijnych przez rozklejenie w Płocku wizerunku Maryi i Dzieciątka z tęczowymi aureolami.

- Myślę, że on chce te drzwi trzymać otwarte. Jestem przekonany, że on jeszcze decyzji nie podjął, bo będzie patrzył uważnie i na wybory europejskie i parlamentarne - dodał.

- Z jednej strony byłoby dobrze, gdyby elektorat Biedronia zagłosował wspólnie. Wtedy zwycięstwo nad PiS-em byłoby dużo bardziej realne, a z drugiej strony rozumiem Biedronia. Jeżeli on ma podjąć próbę, jeżeli chce stworzyć swój ruch, wykazać się odrębnością, to kiedy jak nie teraz? - pytał

- Wierzę w to, że projekt Biedronia ma szansę odwołać się do tych wyborców, którzy nigdy nie zagłosują ani na PiS, ani na anty-PiS, czyli do młodszego wyborcy, sfrustrowanego wyborcy. W tym sensie każde łączenie się Biedronia z kimś innym wytrąca ten argument, że on jest nowy, świeży, że w jakimś stopniu jest "antyestablishmentowy" - dodał Aleksander Kwaśniewski.