Były funkcjonariusz SB odzyskał emeryturę. Szef MSWiA komentuje

Refluks po nierozliczonym komuniźmie 11.3.19 11:39

Holland już bez znieczulenia Żydów komunistów i zdrajców Polski wybiela, teraz powrót "dobrych SB-ów. Sojusz Żydów z bezbieczniakami odnowiony w latach 80-tych i przypieczętowany przy "okrągłym stole" to fundament układu III RP. Za chwilę tym samym sposobem inni cenni dla obecnego układu SB-cy znajdą "świadków" swej współpracy z "opozycją". Brawo PiS, to kolejny liść do waszego wieńca chwały!