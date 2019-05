Były europoseł PSL: Koalicja Europejska? Toż to strefa śmierci!!!

"Było to za mało. Zaważyło to, że byłem dopiero na trzecim miejscu. Ponadto na liście było dwóch byłych premierów. Zawsze mówiłem, że ta lista to jest strefa śmierci"-powiedział były już europoseł. W ocenie polityka, PSL mogło stracić część wyborców wskutek frustracji "związanej z ideologiczną narracją, która miała miejsce w trakcie kampanii wyborczej”. Szef wielkopolskich ludowców wskazał na cztery powody, które mogły przyczynić się do zmniejszenia się elektoratu partii. W tym kontekście wymienił deklarację LGBT+ podpisaną przez prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, "nieakceptowalną i szkodliwą wielce wypowiedź Jażdżewskiego", dalej "niezbyt fortunną wypowiedź Włodzimierza Cimoszewicza w sprawie zwrotu mienia bezspadkowego ofiar Holokaustu". Z kolei manifestacja ruchów LGBT+ w Gdańsku była tym, co, zdaniem Grzyba, "dobiło" PSL.