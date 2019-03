Były asystent Bieńkowskiej usłyszał 16 zarzutów

Jozin z Bazin 12.3.19 16:28

No za 6000 tysięcy to tylko głupek pracuje, p. Bieńkowska i co wy towarzyszko powiecie wyborcom ? takiego kogoś mieć u swego boku, no ładnie. Strach się bać co będzie jak Pło i spółka dojdą do władzy. Każda rodzina w ramach repatriacji otrzyma do swojego domu geya by pilnował poprawności a jakby była taka rodzina oporna to wywózka na sybir.