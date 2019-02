Byli opozycjoniści od Michnika pozywają prof. Zybertowicza

Andrzej Malik 26.2.19 14:37

"W 1980 opracował wraz z Romanem Bäckerem tekst programowy pt. Ostatnia szansa PZPR w ramach Komisji Konsultacyjno-Porozumiewawczej Podstawowych Organizacji Partyjnych w Toruniu należącej do tzw. struktur poziomych PZPR". Kto jak kto, ale prof. Zybertowicz na komunizmie się zna- siedział w nim po uszy. Rozumiem że na świadka opozycjoniści wezwą Kaczyńskiego, który przecież powiedział :" Słuchaj! Ja wiem, że żadnych tajnych porozumień w Magdalence nie było. Ja do Magdalenki nie jeździłem, ale mój brat Leszek jeździł, uczestniczył we wszystkich posiedzeniach, mówił, że nic nie było i ja mu wierzę."