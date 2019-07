Byli na Mszy Świętej podczas parady LGBT w Częstochowie. Zostali oskarżeni o blokowanie marszu

W lipcu 2018 r. Alicja i Krzysztof J. wzięli udział w XVII Pielgrzymce Rodziny Radia Maryja. Tego dnia, w Częstochowie zostały zarejestrowane liczne zgromadzenia. Było to związane z demonstracją przedstawicieli ruchu LGBT, która miała przejść pod Jasną Górą. Z uwagi na kontrowersyjną trasę parady, która przebiegała w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca otoczonego szczególnym kultem religijnym wśród katolików, środowiska patriotyczne i chrześcijańskie zorganizowały liczne kontrmanifestacje. Małżeństwo postanowiło wziąć udział w jednej z nich. Jak wynikało z Biuletynu Informacji Publicznej oraz zapewnień organizatora, wskazane zgromadzenie, w którym uczestniczyli małżonkowie trwało do godz. 12. Alicja i Krzysztof byli na nim od godz. 10. Przed godz. 11 przeszli na Jasną Górę, aby wziąć udział w Mszy Świętej.

Mimo iż małżeństwo uczestniczyło w legalnym zgromadzeniu do ok. godz. 11., Policja skierowała wobec nich wnioski o ukaranie za zakłócanie demonstracji ruchu LGBT, która rozpoczęła się ok. 11:30. Sąd wyrokiem nakazowym niesłusznie skazał małżeństwo, wymierzając im karę grzywny za rzekome zakłócanie przebiegu zgromadzenia. Alicja i Krzysztof złożyli sprzeciw od wyroków, a ich sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Częstochowie. Ich obrony podjęli się prawnicy Instytutu Ordo Iuris.