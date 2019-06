Była żona Marcinkiewicza ma zakaz wypowiedzi

Mirek 6.6.19 12:43

Oj Kaziu , Kaziu ......po co ci to było . Ani z ciebie polityk ani amant . Poległeś chłopie na całej linii . Gdybyś trzymał się pierwszej żony i gdybyś nie zadzierał z Kaczyńskim to dzisiaj byłbyś "generał"......a tak to wyszło całkiem do diabła . Dla Izabel musisz wywalić 4 kafle miesięcznie bo jak nie to kryminał tango .