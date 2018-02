Była więźniarka Auschwitz: Nie mogłam uwierzyć, gdy usłyszałam o 'polskich' obozach

Kancelaria Premiera opublikowała na Youtube niezwykły, poruszający film. Jego bohaterką jest 91-letnia Lucyna Adamkiewicz. "To, co działo się w Auschwitz, powinno być ostrzeżeniem dla wszystkich ludzi na świecie. Taka rzecz nie powinna mieć miejsca"- podkreśla była więźniarka Auschwitz i Mauthausen oraz żołnierz AK.

Film "Testimony of truth" zawiera napisy w języku angielskim. Na YouTube i Twitterze klip opatrzono hashtagiem "GermanDeathCamps".

"To jest nie do opisania jak byliśmy traktowani. Nie mogłam uwierzyć jak usłyszałam, że były to „polskie obozy”-wspomina 91-letnia bohaterka filmu, świadek wydarzeń, o których ostatnio tak gorąco dyskutujemy.

Warto obejrzeć i... Podać dalej. Także rodzinie i przyjaciołom za granicą!