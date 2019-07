Była luteranką. Odkryła Prawdę w Kościele katolickim

Yep 15.7.19 16:18

Doczytałem do sugestii, że luteranie odrzucili List Jakuba. To nieprawda. List Jakuba jest częścią kanonu NT w każdej Biblii protestanckiej. Luter miał wprawdzie wątpliwości do do jego kanoniczności, ale zostały one przezwyciężone.

Tego typu historie wydają mi się w dużej mierze fikcyjne.