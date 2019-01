Była doradczyni Rostowskiego przed komisją ds. VAT

Mateusz Jegliński 24.1.19 18:27

Dzisiejsza świadek przede wszystkim zaprzeczała oskarżeniom o lobbing i podkreślała, że tego rodzaju zarzuty naruszają jej dobra osobiste.

Trudno się z tym nie zgodzić. Ciekawe ile pracując społecznie w ministerstwie zgromadziła tych dóbr osobistych?

Z dzisiejszych zeznań dowiedzieliśmy się, że to właśnie pracownik Ernst&Young polecił Renatę Hayder na stanowisko doradcy społecznego ministra finansów.

No ciekawe, że tak firmy prywatne chciały pomóc rządowi peo-pezetel w finansach, że poleciły za darmochę swoją pracownicę. To jest oczywiście czysta gra interesów w rozumieniu peo-pezetel. Zwłaszcza, że członek komisji z pezetelu zrezygnowała z zadawania pytań.