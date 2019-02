Była ambasador: Konflikt PiS z Izraelem to ukłon w stronę skrajnej prawicy

UWAGA TROL O PSEUDONIMIE "STACH" GRASUJE 19.2.19 9:58

Uwaga od kilku dni pojawia się i grasuje na forum antypolak i lewacki trol oraz jurgieltnik o pseudonimie "Stach", który rozsiewa propagandę jakoby w gettach mordowała policja granatowa oraz polska straż pożarna, która nie miała wstępu do żadnego getta. Ten antypolski trol i jurgieltnik udaje, że nie było żydowskiej policji która wysyłala do NIEMIECKICH obozów zagłady swoje siostry i braci, a potem jak przyszła kolej na nich to zrobili wielkie mi powstanie w getcie warszawskim. Udaje również, że nie było w getcie łodzkim niejakiego Chaima Rumkowskiego, przewodniczącego Judenratu, który żył jak król podczas gdy inni w tym getcie masowo umierali z głodu i który w czasie tzw. Wielkiej Szpery wysłał na śmierć tysiące dzieci żydowskich mieszkańców tego getta, a który finalnie sam również został wywieziony do obozu zagłady (Auschwitz). Po przybyciu do obozu został rozpoznany na rampie i za kolaborację żywcem przez rodaków z Sonderkomando wrzucony do dołu spaleniskowego