'Był to zwykły eurolewak...'- obrzydliwy wpis 'narodowców' o Bartoszu Niedzielskim

"Niby Polak, niby ok zachował się w porządku, odważnie, zginął być może ratując innych a być może samemu walcząc ze strachu o życie - nie dowiemy się tego. Należy jednak pamiętać, że koniec końców był to skrajny eurolewak, pracownik PE, zwolennik LGBT, arabmiłości, tolerancji i całego tego europejskiego syfu"- czytamy na facebookowym koncie wspomnianego ruchu.

"Nie był to Łukasz Urban, który zginął dwa lata temu w Berlinie po prostu wykonując swój zawód kierowcy. Bartosz Niedzielski był kojarzony przez wierchuszkę polityków, więc raczej nie pracował tam w magazynku gospodarczym. To ludzie tacy jak Bartosz Niedzielski swoją pracą utrwalają kazdego dnia to, co mamy obecnie na zachodnich ulicach"- piszą dalej "Narodowcy RP". Zdaniem autora wpisu na Facebooku, przyznanie rodzinie tragicznie zmarłego 36-latka dożywotniej renty to "skrajny populizm i chęć podlizania się europejskim urzędnikom z PE". Wpis kończy się słowami: "Nie mniej jednak szkoda chłopa" (pisownia oryginalna).