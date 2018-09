Był mąż Schmidt idzie z posłanką do sądu. Chodzi o 500 Plus

Posłanka Joanna Schmidt pobierała świadczenie 500 Plus na troje dzieci pomimo że opiekowała się tylko dwójką – twierdzi jej były mąż. Teraz idzie z nią do sądu i podkreśla, że w trakcie procedowania ustawy pracowała w Sejmie, więc powinna znać przepisy.

W rozmowie z portalem Wirtualna Polska Paweł Schmidt podkreśla, że gdy jeszcze był małżeństwem z posłanką, oboje otrzymywali 1000 zł świadczenia, które wpływały na jej konto. Po rozpadzie małżeństwa opiekę nad najstarszą z córek przejął ojciec, pozostała dwójka została z matką.

Mimo to – twierdzi mąż Joanny Schmidt – posłanka przez cały ten czas pobierała świadczenie na trójkę dzieci, o czym on dowiedział się dopiero po tym, jak otrzymał pismo z urzędu, że nie zgadza się numer konta. Dodaje:

„Okazało się, że była żona zmieniła jego numer. Podałem więc swój. Wówczas moja była żona złożyła w urzędzie donos, że pobieram świadczenie, mimo że mi się nie należy”.

Urząd wystąpił wówczas o zwrot nienależnego świadczenia, jednak pismo skierowano nie do posłanki, a do jej męża. Zwracał się on wielokrotnie do byłej żony, aby ta oddała mu pobrane fundusze, aby mógł przekazać je urzędowi, jednak nie doczekał się żadnej odpowiedzi.

