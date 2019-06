By młodzi nie wyjeżdżali z Polski! PiS spełnia obietnicę!

- Musimy dbać o to, żeby w każdym możliwym aspekcie życia społecznego, gospodarczego ludzie młodzi czuli, że mają dobre, poprawiające się perspektywy rozwoju osobistego i wejścia w życie zawodowe - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy ws. zerowego PIT-u dla osób do 26. roku życia.

- Jedno z głównych zadań, jakie sobie postawiliśmy przed rządem parę lat temu, to żeby nie dochodziło już do kolejnego upływu, ubytku krwi, który szczególnie jest bolesny dla całego państwa, narodu, społeczeństwa, jeżeli dotyczy młodego pokolenia - powiedział premier podczas spotkania z młodymi #BezPITdlaMłodych.

Jak dodawał, od wejścia Polski do Unii Europejskiej "mniej lub bardziej na trwałe, na stałe wyjechało ponad 1,5 mln ludzi".

- Może mniej na trwałe, bo cały czas jeszcze wierzę, że nasze programy, które będziemy wdrażać - a rozpędzamy się z nimi - doprowadzą do tego, że duża część z nich zdecyduje się wrócić - podkreślił.

Jak zaznaczył, rząd musi dbać o to, "żeby w każdym możliwym aspekcie życia społecznego, gospodarczego, publicznego, edukacji, kultury ludzie młodzi czuli, że mają dobre, poprawiające się perspektywy rozwoju osobistego i wejścia w życie zawodowe, realizacji karier zawodowych w życiu gospodarczym".

- I temu służy pewnego rodzaju logika finansowo-fiskalno-rozwojowo-biznesowo-gospodarczo-społeczna. Czyli logika działań, które mają doprowadzić do tego, że będzie większa skłonność was ludzi młodych, żeby tu pozostać, żeby nabierać pierwsze doświadczenia w pierwszych firmach, do których zostaniecie przyjęci lub samemu wykupywać tę rzeczywistość gospodarczą, czyli podjąć się działalności gospodarczej, być kowalem własnego losu, być przedsiębiorcą - tłumaczył premier.