Buzek poleciałby do Izraela, choć Żydzi plują na Polaków

Jerzy Buzek uznał, że w sytuacji ostrych ataków Izraela nie należało szczytu odwoływac, wprost przeciwnie. ,,Wyznaję zasadę, że jeśli są napięcia, to najważniejsza rzecz to rozmawiać bezpośrednio. Nawet jeśli to będzie trudny wyjazd, to absolutnie obecność, bezpośredni kontakt jest ważniejszy. Depeszami się tego nie załatwi'' - powiedział Onetowi.