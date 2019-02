Burza po słowach Kukiza. Oskarżenia o antysemityzm

To ciekawe podejście...

Skoro "wszyscy ludzie są równi" to dlaczego takie opinie?

Tzn to co po buccowsku napisał durny Kukiz - być dobre?

A to co po kretyńsku powiedział ciemniak Katz (czy jak mu tam było) - być złe?

To jako typowy wysoki niebieskooki blondyn - czyli typowy żyd - powiem wam coś:

Wszyscy generalizujący jesteście zassranymi hipokrytami.



A teraz ... Go! Czekam na jakieś fajne inwektywy. :P

Imię wymagane

If you enter anything in this field your comment will be treated as spam

Captcha