Burmistrz ,,Szybki Jacek'' zatrzymany za łapówki

To wręcz nieprawdopodobne. Nowy burmistrz Boguszowa-Gorc na Dolnym Śląsku Jacek C. został aresztowany. Przyłapano go na gorącym uczynku w trakcie brania łapówki.

Co najbardziej szokuje to fakt, że nowy burmistrz dopuścił się takiego czynu zaledwie półtora miesiąca po objęciu urzędu – zwraca uwagę Fakt. Wcześniej przez cztery lata Jacek C. był starostą wałbrzyskim z rekomendacji PSL.

Nowy burmistrz zażądał 100 tysięcy złotych od jednego z przedsiębiorców montujących latarnie w gminie za przesunięcie terminu, z którego ten nie był w stanie się wywiązać. Co szokujące – na spotkanie z nim burmistrz umówił się w gabinecie w ratuszu!

Przedsiębiorca dał burmistrzowi już dwie raty – dwukrotnie po 10 tysięcy złotych. Razem z policjantami zaplanował z kolei wręczenie trzeciej, w wysokości 50 tysięcy złotych. Funkcjonariusze wkroczyli do gabinetu burmistrza we środę 19 grudnia i złapali go na gorącym uczynku w momencie przyjmowania łapówki. Usłyszał już zarzuty. Grozi mu nawet 8 lat więzienia.