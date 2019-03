Bunt w PSL? Działacze przeciwni sojuszowi z KE?

"Nie ma buntu w PSL po dołączeniu do Koalicji Europejskiej; oprócz dwóch przypadków, które nie są jakimś zaskoczeniem, nie ma innych sygnałów o odejściach" - mówi Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z PAP. Czy to dobra mina do złej gry przewodniczącego?