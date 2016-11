Bunt i zdrada. PO chce zablokować reformę edukacji w Warszawie!!!

reklama

Opozycja Totalna nie odpuszcza i szykuje kolejną prowokację, tym razem wymierzoną w reformę edukacji autorstwa Prawa i Sprawiedliwości.

Jak poinformował dziś portal wPolityce.pl, szef warszawskich struktur PO, Andrzej Halicki, miał dziś spotkać się z wybranymi radnymi m.st. Warszawy i urzędnikami ratusza, aby porozmawiać o projekcie uchwały rady miasta.

Uchwała ma uderzyć w założenia reformy edukacji.

Informację o spotkaniu radnych PO z Halickim przekazał portalowi stołeczny radny PiS, Cezary Andrzej Jurkiewicz:

"Szkoda, ze to posłowie PO zajmują się warszawską edukacją, włączając w to urzędników. Przecież można zorganizować spotkanie wszystkich warszawskich posłów różnych opcji, aby wspólnie porozmawiać jak ten problem rozwiązać. Jesteśmy tak rozbici przez działania zarządu Warszawy, że potrzebujemy integracji, a nie dezintegracji. Apeluje, by do takiego spotkania „ponad podziałami” doszło, szczególnie, że jest nim także zainteresowana sama minister Zalewska. O ile Platforma Obywatelska jest zainteresowana takim spotkaniem. Próby knucia w gabinetach niczego dobrego nie przyniosą"- skomentował sprawę samorządowiec.

A może PO przygotowałaby po prostu własny plan i poczekała z nim do najbliższych wyborów, zamiast urządzać brudne prowokacje? Może za 3 lata ktoś się jeszcze nabierze... Opozycja Totalna kolejny raz udowadnia jednak, że chodzi jej tylko o jątrzenie i kontestowanie wszystkiego, co robi PiS.



JJ/wpolityce.pl,Fronda.pl

