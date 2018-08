Prezydent zapowiada kolejne weto. Chodzi o wybory do Parlamentu Europejskiego

Prezydent Andrzej Duda zawetuje kolejną ustawę Prawa i Sprawiedliwości? Według Dziennika Gazety Prawnej chodzi o nowelizację ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego.

"Biuro Prawa i Ustroju w mojej kancelarii taką analizę szykuje, ale i ja sam przyglądam się temu aktowi prawnemu i historii prac nad nim. I mówię szczerze: mam ogromne wątpliwości, czy to powinna być część polskiego systemu prawnego. Nie widzę potrzeby tak fundamentalnego ograniczania dostępu do Parlamentu Europejskiego" - zapowiedział prezydent.

Jednocześnie Andrzej Duda przypomniał, że ma aż 21 dni na przeanalizowanie tej ustawy.

"To w praktyce eliminuje mniejsze ugrupowania. Jakaś część polskiego społeczeństwa będzie miała poczucie pozbawienia reprezentacji w europarlamencie. Kwestionuję to z demokratycznych pozycji, próg pięcioprocentowy to rozsądne rozwiązanie" - podkreślił.

Kolejne prezydenckie weto byłoby spełnieniem apeli przedstawicieli m.in. Kukiz'15, PSL i Prawy RP, które mocno krytykowały nowe rozwiązania.

mor/niezalezna.pl/Fronda.pl