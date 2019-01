Bulwersujące kulisy wyprzedaży nieruchomości w Poznaniu - MAGAZYN ŚLEDCZY ANITY GARGAS

Bulwersujące kulisy sprzedaży prestiżowych, położonych w samym centrum Poznania nieruchomości należących do komunalnej spółki PKS Poznań. Dlaczego miejska spółka sprzedała działkę co najmniej 33 miliony złotych taniej od pierwotnej wyceny? Dlaczego odstąpiono od otwartej procedury przetargowej? Czy nadzór nad transakcją ze strony lokalnych władz z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem na czele był odpowiedni? Dlaczego jeden rzeczoznawca sporządził dwie różniące się o kilkadziesiąt milionów złotych wyceny tych samych gruntów? Kto zadbał o to, aby warunki umowy zostały zmienione na korzyść kupującego? Reporterzy „Magazynu śledczego Anity Gargas” na tropie wielomilionowych strat, niegospodarności i fałszowania dokumentów w Poznaniu pod rządami prezydentów Ryszarda Grobelnego i Jacka Jaśkowiaka - już w czwartek o 22:20 w TVP1.