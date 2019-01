Bukowski:Owsiak to nie Chrystus!

Jeżeli mówi on w wywiadzie dla „Wprost” na podstawie przeprowadzonych przez siebie wcześniej badań że w jego opinii niewiele osób w naszym kraju może się pochwalić taką charyzmą i umiejętnością skupiania wokół siebie ludzi z bardzo różnych środowisk, jak Owsiak oraz wypowiada inne pochwały dyrygenta WOŚP, który właśnie odwołał wcześniejszą rezygnację z kierowania nią, wszystko jest w porządku. Kiedy porównuje go do Chrystusa, budzi to zrozumiały niesmak.