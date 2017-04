Bukowski: Z nimi nie dyskutujmy

reklama

Nie dyskutujmy z nimi

Jeżeli ktokolwiek ośmiela się porównywać obecne rządy Zjednoczonej Prawicy do sposobu sprawowania władzy przez polskich komunistów w epoce PRL, to nie należy wchodzić z nim w merytoryczną dyskusję, ani w ogóle traktować go poważnie, gdyż jest on albo pospolitym głupcem, albo człowiekiem chorym z nienawiści.

Próba przekonywania przy pomocy rzeczowych argumentów nie powiedzie się w żadnym z tych wypadków, można jedynie liczyć, że pierwszy z czasem zmądrzeje, a drugi wyzdrowieje. Nie ma się co denerwować, bo emocje są zazwyczaj złym doradcą. Takich ludzi należy po prostu omijać z daleka i przestrzegać innych przed kontaktem z nimi, ponieważ głupota oraz podszyte agresją zacietrzewienie bywają zaraźliwe.

Niech więc kompromitują się do woli.

Jerzy Bukowski

11.04.2017, 11:45