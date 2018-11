Bukowski: Tusk w roli Pytii

Doświadczony polityk umie sugestywnie przedstawić to, co chce przekazać opinii publicznej, dyskretnie przemilczeć sprawy dlań niewygodne, a w niektórych kwestiach wypowiedzieć się tak, żeby jego słowa można było różnie rozumieć i interpretować na dowolne sposoby, podobnie jak odpowiedzi wyroczni delfickiej.

Józef Piłsudski i Lech Wałęsa mieli o wiele trudniejsza sytuację niż my dzisiaj. Ale dali radę. Dlaczego wy nie mielibyście pokonać współczesnych bolszewików?

Pytanie o to, kogo miał on myśli mówiąc o współczesnych bolszewikach padło chyba we wszystkich wywiadach z polskimi politykami, jakie przeprowadzili dziennikarze od ubiegłej soboty.