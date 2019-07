Bukowski: Totalna opozycja w totalnej rozsypce

Jeżeli ten pójdzie z tamtym, to obraża się ci, którzy chcieli tylko albo z pierwszym, albo z drugim. Gdyby dwóch dogadało się z trzecim, to czwarty nie będzie chciał mieć z nimi nic wspólnego. Jeśli troje z nieskrytym obrzydzeniem porozumie się ze sobą, to układ przeciw nim zawrą nie mogący do tej pory patrzeć na siebie wszyscy pozostali.