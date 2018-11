Bukowski: Rajstopy z Bazyliką Mariacką. 'Granica dobrego smaku została przekroczona'

- Granica dobrego smaku została przekroczona - tak skomentowała w rozmowie z Radiem Kraków propozycję jednej z łódzkich marek włókienniczych umieszczenia na damskich rajstopach na wysokości uda Smoka Wawelskiego na jednej, a świątyni na drugiej nodze specjalistka do spraw komunikacji społecznej bazyliki pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny na Rynku Głównym w Krakowie Marta Woźniak.

- Jeżeli mamy porównywać rajstopy, a na przykład magnesy na lodówkę, gdzie bazylika też jest z zewnątrz wykorzystywana, no to jednak wydaje nam się, że jest dość zasadnicza różnica, bo to jest jednak część garderoby, część bielizny i nie oszukujmy się, że tutaj dość wysoko została bazylika umieszczona - dodała Woźniak.