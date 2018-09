Bukowski: Nowacka pogrążyła Schetynę

Nowacka pogrążyła Schetynę

Po dzisiejszym wystąpieniu Barbary Nowackiej na konwencji Koalicji Obywatelskiej w Warszawie Grzegorz Schetyna musi się poważnie zastanowić - chociaż powinien to zrobić dużo wcześniej - nad sensem przyjęcia kierowanej przez nią Inicjatywy Polskiej do budowanego przezeń szerokiego frontu antypisowskiego.

Ilość złożonych przez Nowacką socjalnych obietnic bez finansowego pokrycia to jeszcze pół biedy, bo politycy zawsze obiecują złote góry. Gorsza jest ta druga połowa, czyli skrajnie lewacka ideologia, która sytuuje IP zdecydowanie bliżej Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Partii Razem, aniżeli Platformy Obywatelskiej.

To, co powiedziała Nowacka mogło się spodobać Katarzynie Lubnauer, ale na pewno nie Schetynie, który dba o równowagę światopoglądową w swojej partii i tak samo chciałby organizować KO. Wie on doskonale, że ostry zwrot na lewo będzie bardzo źle przyjęty przez większość Polaków, którzy nie są entuzjastami procedury „in vitro”, pigułki wczesnoporonnej, aborcji na życzenie, wyprowadzeniu religii ze szkół.

Łatwo można sobie wyobrazić, jaka będzie reakcja polityków Zjednoczonej Prawicy na zaprezentowane przez Nowacką poglądy. Uznają je za trzon programowy Koalicji Obywatelskiej i będą na każdym kroku pokazywać ją jako antykościelne, lewicowe ugrupowanie, w czym dyskretnie, ale stanowczo wesprą ich kapłani Kościoła.

Nikt nie zaszkodził bardziej w ostatnim czasie Schetynie niż Nowacka.

Jerzy Bukowski