Bukowski: Nie ma Kopca Czynu Niepodległościowego

Od 5 listopada każdy Polak, który złoży wniosek o wydanie paszportu, otrzyma go już w nowej wersji, m.in. z motywami graficznymi przedstawiającymi najważniejsze dla odzyskania przed 100 laty niepodległości postacie, wydarzenia, miejsca i symbole.

Jako przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego przy Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa z radością przyjąłem wyniki plebiscytu, ponieważ zwyciężyła w nim właśnie polska Mogiła Mogił, jak często określa się nietypowy, ziemny pomnik, w którym złożono ponad 4500 ziem przesiąkniętych krwią naszych rodaków przelaną na polach bitew i w miejscach kaźni na całym świecie. Usypany w latach 1934-37 dla uczczenia odzyskania przez Polskę niepodległości, a odnowiony po 1980 roku z ruiny, w jaką celowo zamienił go reżim komunistyczny PRL kopiec Józefa Piłsudskiego na wzgórzu Sowiniec w krakowskim Lesie Wolskim jest równoważny swym znaczeniem Grobowi Nieznanego Żołnierza.

Z nieznanych mi przyczyn zarówno ówczesny minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak jak jego następca Joachim Brudziński uporczywie nazywają to miejsce pamięci narodowej Kopcem Czynu Niepodległościowego - Mogiłą Mogił. Jest to istotny błąd, który dawno powinien zostać sprostowany, o co prosiłem poprzedniego szefa resortu w liście otwartym z 13 września 2017 roku.