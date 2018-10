Bukowski: Kosztowna Warszawa Trzaskowskiego

„W kampanii wyborczej Rafał Trzaskowski zobowiązał się wybudować 35 żłobków publicznych, do momentu zaś gdy one powstaną, miasto ma płacić za miejsce w żłobku prywatnym, tak by rodzice nie musieli ponosić żadnych kosztów. Ile to może kosztować? Z danych przedstawionych przez ratusz wynika, że roczny wydatek z budżetu miasta związany z utrzymaniem 1 miejsca w żłobku to 15,7 tys. zł., a razem z wkładem rodziców - ok. 18,25 tys. zł. Gdyby więc zgłosiło się 10 tys. chętnych, miasto musiałby wydać ok. 180 mln zł, gdyby 20 tys. - już ok. 360 mln zł. Na dziś ratusz współfinansuje ponad 6 tys. miejsc w żłobkach” - czytamy w gazecie.