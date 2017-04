Bukowski: Kiedy zdrajcy Polski stracą wreszcie Virtuti Militari?

reklama

Około 35 tysięcy osób zaapelowało do prezydenta Andrzeja Dudy o pozbawienie orderów Virtuti Militari morderców jednego z najdzielniejszych żołnierzy niezłomnych, majora Mariana Bernaciaka-„Orlika” - poinformował „Nasz Dziennik”.

Paczka z podpisami została złożona przez popierających akcję posłów Prawa i Sprawidliwości Michała Dworczyka oraz Jacka Sasina w Kancelarii Prezydenta RP już pod koniec marca 2016 roku, ale w internecie wciąż trwa akcja poparcia tego apelu. Na razie brak jednak reakcji ze strony głowy państwa.

„Kancelaria, pytana o odebranie najwyższego polskiego odznaczenia wojskowego nie tylko mordercom Bernaciaka, ale i innym osobom, które otrzymały je za udział w zwalczaniu podziemia niepodległościowego, w momencie rozpoczęcia akcji poinformowała, że aktualnie nie prowadzi takich działań” - czytamy w „Naszym Dzienniku”.

Zdaniem sygnatariuszy odebranie VM mordercom Żołnierzy Niezłomnych byłoby przejawem elementarnej sprawiedliwości i szacunku dla „naszych poprzedników, dla Polski, o którą walczyły pokolenia”.

Pozwalam sobie przypomnieć, że Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie od dawna apeluje o odebranie tego orderu wszystkim komunistycznym zdrajcom Polski, którzy otrzymali go za wierność sowieckiej racji stanu, często przejawiającej się w mordowaniu i represjonowaniu żołnierzy zbrojnego podziemia po 1945 roku. Występowało ono z tym wnioskiem do kolejnych szefów Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz do Prezydentów RP: śp. Lecha Kaczyńskiego, Aleksandra Kwaśniewskiego, a także - kilka miesięcy temu - Andrzeja Dudy.

Już w 2008 roku Urząd przekazał Kancelarii Prezydenta RP listę ponad stu żyjących kawalerów VM, którym powinien on zostać odebrany. Od tej chwili sprawa utknęła w martwym punkcie.

Zdaniem POKiN jako pierwszy powinien zostać pośmiertnie pozbawiony tego orderu współpracownik Informacji Wojskowej z lat 40. (pseudonim „Wolski”), późniejszy sowiecki namiestnik w Warszawie generał Wojciech Jaruzelski.

Zgodnie z ustawą o orderach i odznaczeniach Prezydent RP ma prawo odebrać Virtuti Militari w przypadku, gdy „odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu”. Czekamy, Panie Prezydencie!

Jerzy Bukowski

20.04.2017, 13:30