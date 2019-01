Bukowski: Jeden okupant zastąpił drugiego

Jan Radziszewski 19.1.19 13:38

6 VI 2018 cz 1 Polska nie jest miejscem dla Żydów

Środa, 6 czerwiec 18. 03

Pisz dziecko

Nie lękaj się.

Zapisz



Żydzi coraz bardziej panoszą się w waszym narodzie.

Nie jest to miejsce dla nich.

Mają swój kraj. Są inne kraje gdzie mają [się] dobrze i nie są prześladowani.

Polska nie jest miejscem dla Żydów.

Mają tu prawo mieszkać ci, którzy od wieków mieszkali w Polsce, ich potomkowie i tylko Ci, którzy dobrze życzą Polsce i nie uznają Izraela lub jest dla nich obojętny.

Ci, którzy przyszli z Rosji podczas zaborów wysługując się często zaborcy, a jeśli nawet nie to szanując i kochając Rosję bardziej niż Polskę takiego prawa do mieszkania ( w Polsce) ich potomkowie nie mają.

Nie mają prawa do mieszkania w Polsce także Żydzi z Niemiec.

Nie mają prawa tym bardziej ci Żydzi, którzy nie urodzili się w Polsce niezależnie od tego jaką funkcję by w waszym kraju pełnili.

Nie mają żadnego prawa do mieszkania w Polsce obywatele Izraela niezależnie od tego co by się w ich kraju i z ich krajem działo.

Ja tego nie chcę, ja Bóg, lecz oni przecież Mnie zabili.



I zabijają wasz naród teraz podstępnie, był czas, że jawnie, znowu będzie to niemal jawne, choć pod płaszczykiem wrogich wam potęg.