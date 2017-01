Bukowski: 'Ale to było dawno temu...'

reklama

Są ludzie, którzy skrupulatnie badają przeszłość, chcąc dotrzeć do prawdy historycznej bez emocji i z pełnym poszanowaniem warsztatu naukowego. Bywają inni, którzy cynicznie wykorzystują najnowsze dzieje do prowadzenia bieżących rozgrywek politycznych. Nie brak tych, dla których wydarzenia z nieodległej przeszłości stanowią wielką traumę i do końca życia trwale wpływają na ich psychikę.

Zdarzają się jednak i tacy, którym wydarzenia sprzed zaledwie kilkudziesięciu lat są całkowicie obojętne. I nie są to wyłącznie ludzie młodzi, słabo wykształceni lub nie biorący udziału w życiu publicznym. Okazuje się, że taką postawę może przyjąć również zawodowy historyk piastujący najważniejsze funkcje polityczne w naszym kraju, których zwieńczeniem było stanowisko Prezydenta RP.

Odnosząc się w telewizyjnej debacie do jednej z największych tragedii w naszych najnowszych dziejach, jaką było ludobójstwo popełnione przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 40. minionego wieku,, Bronisław Komorowski powiedział:

- Ale to było dawno temu.

Anglicy mawiają w takich sytuacjach: „no comment”, więc i ja pójdę ich śladem.

Jerzy Bukowski

31.01.2017, 14:15