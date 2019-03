Bujak - ,,dinozaur i solidaruch'' poczuł ,,Wiosnę''

Agnieszka 21.3.19 11:19

Pan Bujak twierdzi, że taka była atmosfera Mszy za Ojczyznę u św. Stanisława, na strajkach, itp. czy tak była atmosfera wśród tzw. "solidarnościowców", którym ksiądz Popiełuszko i Kościół zawadzał na równi lub bardziej niż ich kolegom z SB?

Serio się tak podniecaliście, że można będzie swobodnie katolikom łamać sumienia albo zabijać nienarodzone dzieci? przecież wtedy to była norma gwarantowana przez komunistyczną władzę. To czego chcieliście więcej "Bujaki"? Wybić katolików, księży, papieża i móc zabijać dzieci także po narodzeniu? To też było... I co? Tęskno za dawnymi dobrymi czasami?

Zaczynam wierzyć w pogłoski, że pana Bujaka nie mogli aresztować, bo go u siebie Kiszczak przechowywał.