Bugała rezygnuje z posady w Orlenie. 'Brutalna fala hejtu!'

W minionym tygodniu opinię publiczną zelektryzowała wiadomość, że dziennikarka TVP, Ewa Bugała otrzymała intratną posadę w spółce PKN Orlen.

Wydaje się, że lepszej okazji do powtarzania starej śpiewki o "Misiewiczach" opozycja totalna wymarzyć sobie nie mogła. Zauważył to m.in. publicysta "Do Rzeczy", Piotr Semka.

"Za sprawą Bugały Pis wskrzesił wszystkie stereotypy, które powstały w związku z Misiewiczem. Serio, ktoś mógl uważać, że opozycja nie zauważy atrakcyjnej posady dla Pani Ewy?"-napisał na Twitterze dziennikarz, gdy dwa dni temu gruchnęła wieść o zatrudnieniu Ewy Bugały w Orlenie. Dziś młoda dziennikarka poinformowała o swojej rezygnacji z posady dyrektora Biura Komunikacji Korporacyjnej Spółki PKN Orlen i zarazem rzecznika prasowego. Powodem była "fala hejtu", jakiej doświadczyła dziennikarka.

Wcześniej Bugała zapowiedziała pozwy wobec "hejterów", dziś natomiast napisała na Twitterze, że zrezygnowała z pracy w Orlenie, ponieważ nie wytrzymała "brutalnej fali hejtu i niesprawiedliwych ataków".

Dziennikarka poinformowała również o rezygnacji z przysługującej jej odpraw.

Spotkała mnie bezprecedensowa, brutalna fala hejtu i niesprawiedliwych ataków. Dlatego podjęłam decyzję o rezygnacji z pracy w PKN Orlen. Oczywiście rezygnuję też z wszelkich przysługujących mi odpraw. Do zobaczenia.

— Ewa Bugała (@EwaBugala) 9 lutego 2018

yenn/Twitter, Fronda.pl